Свитолина рассказала, с помощью чего можно завоевать ее сердце - ФОТО

Первая ракетка мира и седьмая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала фотографию в Instagram, под которой она рассказала, благодаря чему можно завоевать её любовь.
На фотографии теннисистка ест традиционное украинской блюдо — борщ. А под снимком Элина написала "Единственный путь завоевать мою любовь — сводить меня в украинский ресторан".
Подписчки мгновенно отреагировали на патриотическое признание спортсменки. Фанаты пообещали сводить Элину в ресторан, если она начнет общаться на украинском языке.
Объявилось много желающих сводить Элину в ресторан.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала абсолютной рекордсменкой Украины по количеству титулов на турнирах WTA и ATP. По предварительной информации, украинская теннисистка в финале Italian Open в двух сетах (6:0, 6:4) разобралась с первой ракеткой мира Симоной Халеп.