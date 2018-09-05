03:00 05.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина рассказала, с помощью чего можно завоевать ее сердце - ФОТО

Первая ракетка мира и седьмая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала фотографию в Instagram, под которой она рассказала, благодаря чему можно завоевать её любовь.

Свитолина рассказала, с помощью чего можно завоевать ее сердце - ФОТО

На фотографии теннисистка ест традиционное украинской блюдо — борщ. А под снимком Элина написала "Единственный путь завоевать мою любовь — сводить меня в украинский ресторан".

Подписчки мгновенно отреагировали на патриотическое признание спортсменки. Фанаты пообещали сводить Элину в ресторан, если она начнет общаться на украинском языке.

Объявилось много желающих сводить Элину в ресторан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира  Элина Свитолина стала абсолютной рекордсменкой Украины по количеству титулов на турнирах WTA и ATP. По предварительной информации, украинская теннисистка в финале Italian Open в двух сетах (6:0, 6:4) разобралась с первой ракеткой мира Симоной Халеп.


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