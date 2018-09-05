Сборная Украины отправилась в Чехию на матч Лиги наций - ФОТО

Об этом информирует пресс-служба Федерации футбола Украины.

Как отмечается, матч состоится в городе Угерске-Градиште на городском стадионе имени Мирослава Валенты. В частности, поединок запланирован на шестое сентября.

По предварительным сведениям, в составе украинской делегации 24 футболиста. В вою очередь Владимир Шепелев отбыл в расположение молодежной сборной, которая 7-го и 11 сентября в Запорожье сыграет два поединка отборочного цикла Евро-2019 против Латвии на Андорры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград.