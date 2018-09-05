01:00 05.09.2018 | Спорт | Новости
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Реал может обменяться игроками с Ювентусом

Испанский футбольный клуб "Реал" может согласиться отпустить Марсело зимой. Об этом сообщает портал Tuttosport.

Реал может обменяться игроками с Ювентусом

Отметим, что слухи вокруг воссоединения бразильца с Криштиану Роналду в "Ювентусе" не утихают. По информации итальянского издания, "сливочные" могут отпустить своего левого защитника в январе, если "Ювентус" включит в соглашение Алекса Сандро.

Разговоры вокруг ситуации с Марсело приобрели новое значение после того, как наставник мадридцев Хулен Лопетеги неожиданно заменил бразильца на 60-й минуте в матче с "Жироной" (4:1).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич планирует в дальнейшем играть за бьянконери, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала". "Сливочные" направили "Ювентусу" предложение о приобретении боснийского футболиста в размере 60 млн. евро.


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