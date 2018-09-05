Карпаты организуют матч к 20-летию завоевания бронзовых наград

Сегодня пятого сентября, в 18:30 на стадионе "Украина" состоится матч посвященный 20-летию завоевания "Карпатами" бронзовых наград чемпионата. На поле выйдут игроки, которые защищали цвета "Карпат" на протяжении многих лет. Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что бронзовыми будут руководить Мирон Маркевич, Юрий Дячук-Ставицкий и Владимир Журавчак. Тренерами сборной всех времен станут Степан Юрчишин, Ростислав Поточняк и Богдан Бандура.
Прошло более 20 лет с того момента, как "Карпаты" впервые победили киевлян на их поле. Впечатления от этих двух матчей незабываемые.
"Надеюсь, что подобные эмоции получат болельщики, которые придут на стадион "Украина" в среду вечером. Все вместе мы вспомним и карпатовских дух, и львиный характер", - отметил Стронцицкий.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды. Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосипа Пиварича.