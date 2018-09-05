02:00 05.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Карпаты организуют матч к 20-летию завоевания бронзовых наград

Сегодня пятого сентября, в 18:30 на стадионе "Украина" состоится матч посвященный 20-летию завоевания "Карпатами" бронзовых наград чемпионата. На поле выйдут игроки, которые защищали цвета "Карпат" на протяжении многих лет. Об этом сообщается на сайте команды.

Карпаты организуют матч к 20-летию завоевания бронзовых наград

Отмечается, что бронзовыми будут руководить Мирон Маркевич, Юрий Дячук-Ставицкий и Владимир Журавчак. Тренерами сборной всех времен станут Степан Юрчишин, Ростислав Поточняк и Богдан Бандура.

Прошло более 20 лет с того момента, как "Карпаты" впервые победили киевлян на их поле. Впечатления от этих двух матчей незабываемые.

"Надеюсь, что подобные эмоции получат болельщики, которые придут на стадион "Украина" в среду вечером. Все вместе мы вспомним и карпатовских дух, и львиный характер", - отметил Стронцицкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды. Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосипа Пиварича.


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