Карпаты организуют матч к 20-летию завоевания бронзовых наград

Отмечается, что бронзовыми будут руководить Мирон Маркевич, Юрий Дячук-Ставицкий и Владимир Журавчак. Тренерами сборной всех времен станут Степан Юрчишин, Ростислав Поточняк и Богдан Бандура.

Прошло более 20 лет с того момента, как "Карпаты" впервые победили киевлян на их поле. Впечатления от этих двух матчей незабываемые.

"Надеюсь, что подобные эмоции получат болельщики, которые придут на стадион "Украина" в среду вечером. Все вместе мы вспомним и карпатовских дух, и львиный характер", - отметил Стронцицкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды. Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосипа Пиварича.