10:17 04.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко будет выступать в 1/4 финала US Open

Украинской теннисистке Лесе Цуренко удалось вырваться в четвертый круг Открытого чемпионата США US Open. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Цуренко будет выступать в 1/4 финала US Open

Вторая ракетка Украины одолела Маркету Вондроушову из Чехии со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:2. Матч продлился 2 часа 32 минуты.

Отмечается, что в активе Цуренко одна подача навылет, также она совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. Вондроушова сделала 1 эйс, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 5 брейков из 14 возможных.

На турнирах серии "Большого шлема" 29-летняя теннисистка впервые выступит в 1/4 финала, где сразится с 19 ракеткой мира из Японии Наоми Осакой. Игра пройдет четвертого сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка сборной Украины по теннису Леся Цуренко вышла в 1/8 финала US Open. Украинке не без труда удалось обыграть представительницу Чехии Катержину Синякову.


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