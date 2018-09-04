16:14 04.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда в чемпионате Украины появится система видеоповторов

Президент УПЛ Томас Гримм заявил, что до конца сезона в чемпионате Украины по футболу может появится система видеоповторов.

Стало известно, когда в чемпионате Украины появится система видеоповторов

Об этом сообщает tribuna.com.

По словам Гримма, внедрение новой системы видеоповторов в Премьер-лиге является очень важным инструментом для помощи украинским арбитрам. В то же время тренер отметил, что система VAR очень дорогая. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, ФФУ необходимо в ближайшие сроки решить этот вопрос.

"Мы надеемся, что VAR появится в Украине до конца этого сезона. Но пока можно говорить лишь о тестовом режиме", - подчеркнул Гримм.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербичи стал лучшим игроком украинской Премьер-лиги в августе.


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