Свитолина прокомментировала поражение на US Open

Об этом свидетельствуют данные по материалам iSport.ua.

Как отметила, украинская теннисистка ожидала более хороших выступлений, особенно на Ролан Гаррос и US Open. Однако, не смотря на это, спортсменка проиграла соперницам, которые показывали блистящий теннис, матчи были тяжелыми.

"Я дала возможность Севастовой сделать камбек. Это очень разочаровывает. И Севастова воспользовалась этой наградой сполна.

Напоследок Свитолина добавила, что она не собирается сдаваться и останавливаться на достигнутом результате. Вместе с тем она подчеркнула, что нужно стать немного сильнее в физическом плане, ведь с ее организмом произошли определенные изменения.

"Я показывала хорошую игру. Я постепенно, шаг за шагом иду вперед, и это хорошо. Я хочу прибавить, но на это нужно время. Я готова работать", - подытожила Первая ракетка Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Первая ракетка Украины и четвертая в мировом рейтинге Элина Свитолина в воскресенье, 20 мая, второй год подряд триумфовала на турнире в Риме.