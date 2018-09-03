14:29 03.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Гусев станет тренером киевской команды

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что в ближайшее время станет главным наставником молодежной команды.

Гусев станет тренером киевской команды

Об этом легендарный футболист сообщил в Сумах во время посещения местного футбольного центра "Барса" в рамках празднования Дня города.

По его словам, через несколько дней он намерен подписать соглашение с "Динамо". В частности, где будет тренировать команду U-21.

Отметим, что Олег Гусев выступал за "Динамо" с 2004-го по 2018 год с перерывом в полгода в начале 2017 года. Кроме того, с киевлянами Олег пять раз становился чемпионом страны, выиграл столько же национальных кубков и трижды поднимал над головой Суперкубок Украины.

К слову, всего за "Динамо" он провел 443 матча и забил 96 мячей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды.


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