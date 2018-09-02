12:55 02.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко опять будет бороться за звание чемпионки US Open

Вторая ракетка сборной Украины по теннису Леся Цуренко вышла в 1/8 финала US Open. Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Цуренко опять будет бороться за звание чемпионки US Open

Украинке не без труда удалось обыграть представительницу Чехии Катержину Синякову. В первом гейме соперница вела при счете (3:1), но после этого проиграла два гейма на своей подаче и отдала сет 4:6. Во вттором сэте чешка окончательно "расклеилась" и Цуренко уверенно взяла все 6 геймов.

Статистика поединка обеих теннисисток показала следующие результаты: Синякова отметилась 5 двойными ошибками и 25 непринужденными ошибками против 1 двойной ошибки и 17 невынужденных у нашей соотечественницы. Теперь ей предстоит сразиться с с 103-й ракеткой мира 19-летней чешкой Маркетой Воундорошовой.

Примечательно, что Цуренко только в третий раз в карьере удалось пройти настолько далеко в сезонном "мейджоре". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на соревнованиях в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко сможет вернутся в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации. 


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