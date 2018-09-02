Цуренко опять будет бороться за звание чемпионки US Open

Украинке не без труда удалось обыграть представительницу Чехии Катержину Синякову. В первом гейме соперница вела при счете (3:1), но после этого проиграла два гейма на своей подаче и отдала сет 4:6. Во вттором сэте чешка окончательно "расклеилась" и Цуренко уверенно взяла все 6 геймов.

Статистика поединка обеих теннисисток показала следующие результаты: Синякова отметилась 5 двойными ошибками и 25 непринужденными ошибками против 1 двойной ошибки и 17 невынужденных у нашей соотечественницы. Теперь ей предстоит сразиться с с 103-й ракеткой мира 19-летней чешкой Маркетой Воундорошовой.

Примечательно, что Цуренко только в третий раз в карьере удалось пройти настолько далеко в сезонном "мейджоре".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на соревнованиях в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко сможет вернутся в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации.