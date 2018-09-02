ФК "Львов" провел очередные ротационные перестановки

Состав "галичан" пополнился двумя нашими соотечественниками Семенорм Даценко и Василием Белым, а также одним бразильским легионером - форвардом Араужо. Оба украинца подписали однолетний контракт с львовским клубом. А вот Араужо будет играть в составе львовян целых 4 года.

Игроки уже получили свое "полевые" номера: Даценко будет бегать 39-м номером, Белый - под 15-м, а Араужо - под 20-м.

Напомним, что ранее состав клуба уже пополнили бразильцы Сабино, Мартан, Тейлор, Панамби и Аугусто, а также Сергей Воронин, Александр Голиков, Вадим Янчак и Богдан Друзь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно новым главным тренером " Львова" стал 52-летний специалист Юрий Бакалов.