Дорогостоящая покупка Роналду не радует тренеров "Старой синьоры"

В первом тайме, моментальный гол дал преимущество гостям. С развода мяча в центре поля, а затем навеса на Манджукича, который сумел нанести точный выстрел в актив команды первый гол. На 14 минуте ворота клуба спасла перекладина. На 33-ей минуте соперник сумел выровнять счет на табло в ничью, остальные время первого периода завершилось без происшествий.

Во втором тайме, еще один пас Манджукича в штрафной на Матюиди, который успешно реализовал динамичную передачу своего коллеги - 1:2. Примечательно, что опытный Роналду "особо не блистал" в матче, несколько ударов в сторону ворот не оправдали ожидания фанатов и тренерского состава итальянского клуба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус".