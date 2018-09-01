03:00 01.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты независимо от весовой категории

Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, без предварительного учета весовой категории. Об этом передает Sky Sport. 

Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты независимо от весовой категории

Согласно опубликованной на сайте издания информации, Ломаченко набрал 10500 голосов читателей. Геннадий Головкин который оказался на втором месте, набрал 10,2 тысячи голосов. Наш соотечественник сумел завоевать все чемпионские титулы, не проиграв ни одного поединка. 

Далее идет весь рейтинг боксеров:

1. Василий Ломаченко (Украина) - чемпион WBA в легком весе
2. Геннадий Головкин (Казахстан) - обладатель поясов IBF, WBA и WBC gold в среднем весе
3. Теренс Кроуфорд (США) - чемпион WBO в полусреднем весе
4. Александр Усик (Украина) - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе
5. Майки Гарсия (США) - чемпион WBO, WBC, The Ring в легком весе
6. Эррол Спенс младший (США) - чемпион IBF в полусреднем весе
7. Джошуа (Великобритания) - обладатель поясов IBF, WBA и WBO gold в супертяжелом весе
8. Наоя Иноуэ (Япония) - чемпион мира WBA в легчайшем весе
9. Сауль "Канело" Альварес (Мексика) - претендент на пояса чемпиона мира в среднем весе
10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) - чемпион мира WBC во втором легчайшем весе

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал своим подписчикам в Instagram свой первый спортзал, откуда началась его любовь к боксу. 


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