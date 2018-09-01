15:30 01.09.2018 | Спорт | Новости
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Гризманн признан лучшим игроком Лиги УЕФА - ФОТО

 Форвард мадридского "Атлетико" Гризманн стал обладателем престижной награды "Лучшего игрока" Лиги Европы УЕФА 2017/18. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. 

Гризманн признан лучшим игроком Лиги УЕФА - ФОТО

В зрительском и пользовательском голосовании 27-летний форвард сборной Франции опередил нападающего "Олимпика" Димитри Пайета и своего коллегу по "Атлетико" защитника Диего Година.

Француз сыграл в 8 встречах розыгрыша, в которых отметился шестью забитыми мячами и 2 результативными передачами. Этим летом форвард завоевал звание чемпиона мира в составе национальной команды Франции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мадридский "Реал" все еще надеется подписать одного из лидеров ПСЖ Килиана Мбаппе. "Сливочные" ожидают решения Европейской футбольной ассоциации, согласно которому ПСЖ может быть обязан продать одного из своих игроков для соответствия требованиям финансового fair-play. 


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