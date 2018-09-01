Дуеленд - это "новая эра" в мире вингеров, - Суркис

Специалисты, тренера и футбольные селекционеры длительное время наблюдали за игрой Дуеленда перед тем, как запросить его трансфер. Суркис также поведал и о том, что многие европейские тренера советовали взять к себе "в центр" этого игрока, из-за хорошей скорости и физических качеств Дуеленда.

"У него есть хорошая перспектива, ведь он растет. Кроме всего прочего, он может принести ту пользу команде в атаке, которая необходима. Дуелунд — чистая "десятка", он может сыграть и первым, и вторым нападающим, хорошо владеет первым пасом, умеет разгонять атаки", - добавил президент клуба.

Футболист уже успел отыграть на клубном уровне 7 матчей, отдав 2 результативных паса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Монако завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Киевское Динамо по его итогам будет играть в одной группе с Астаной, Ренном и Яблонецом.