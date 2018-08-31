Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. В жребии приняли участие 20 команд.
Все пары 1/16 финала выглядят так:
Нива – Горняк
Калуш – Металлист 1925
Металлург/Днепр-1 – Волынь
Зирка – Олимпик
Сумы – Карпаты
Черноморец – Александрия
Черкащина-Академия – Арсенал-Киев
Мир – Ингулец
Минай – Николаев
Кристалл — Десна
Базовая дата для этой стадии – 26 сентября.
На стадии 1/8 финала к командам присоединятся топ-6 клубов УПЛ.
Как сообщал "УРА-Информ", определились все 32 команды-участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов в сезоне-2018-2019.