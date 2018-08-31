Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Во Львове "Шахтеру" вручили Кубок Украины ФК "Шахтер" одержал победу в футбольном соревновании за Кубок Украины со счетом 2:0.

Фонсека похвалил Хацкевича после вчерашней победы его подопечных в матче с "Шахтером" Главный наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал несколько комментариев по поводу тренерства киевского "Динамо" под руководством белорусского специалиста Александра Хацкевича.