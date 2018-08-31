14:51 31.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. В жребии приняли участие 20 команд.

Стали известны пары 1/16 финала Кубка Украины

Все пары 1/16 финала выглядят так:

Нива – Горняк

Калуш – Металлист 1925

Металлург/Днепр-1 – Волынь

Зирка – Олимпик

Сумы – Карпаты

Черноморец – Александрия

Черкащина-Академия – Арсенал-Киев

Мир – Ингулец

Минай – Николаев

Кристалл — Десна

Базовая дата для этой стадии – 26 сентября.

На стадии 1/8 финала к командам присоединятся топ-6 клубов УПЛ.

Как сообщал "УРА-Информ", определились все 32 команды-участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов в сезоне-2018-2019.


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