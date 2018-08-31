15:35 31.08.2018 | Спорт | Новости
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Динамо узнало соперников на групповом этапе Лиги Европы

В Монако завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Киевское Динамо по его итогам будет играть в одной группе с Астаной, Ренном и Яблонецом.

Динамо узнало соперников на групповом этапе Лиги Европы

По результатам жеребьевки киевляне, которые были сеяные в первой корзине, попали в группу K.

Напомним, Динамо попало в групповой турнир Лиги Европы, уступив амстердамском Аякса в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ворскла также узнала соперников в групповом этапе Лиги Европы 2018/19 - полтавчане сыграют с Арсеналом.

Как сообщал "УРА-Информ", состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. В жребии приняли участие 20 команд.


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