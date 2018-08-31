Динамо узнало соперников на групповом этапе Лиги Европы

В Монако завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Киевское Динамо по его итогам будет играть в одной группе с Астаной, Ренном и Яблонецом.
По результатам жеребьевки киевляне, которые были сеяные в первой корзине, попали в группу K.
Напомним, Динамо попало в групповой турнир Лиги Европы, уступив амстердамском Аякса в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Ворскла также узнала соперников в групповом этапе Лиги Европы 2018/19 - полтавчане сыграют с Арсеналом.
Как сообщал "УРА-Информ", состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. В жребии приняли участие 20 команд.