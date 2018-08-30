14:36 30.08.2018 | Спорт | Новости
100202498:roman_z

Женская сборная по баскетболу разгромила россиянок - ВИДЕО

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 разгромила Россию на турнире в венгерском Дебрецене — 21:7.

Женская сборная по баскетболу разгромила россиянок - ВИДЕО

В составе "сине-желтых" участие в матче приняли Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич, сообщает xsport.ua.

Всего на турнире наши девушки сыграли четыре матча, в которых добыли победы над Румынией и Россией, при этом уступив Франции и Венгрии. Такие результаты не позволили украинкам выйти в финал.

Как сообщал "УРА-Информ", 19-летний центральный защитник молодежной сборной Уругвая и клуба Бостон Ривер, Рональд Араухо, перешел в Барселону. Араухо заключил с "гранатовыми" пятилетний контракт.


Поделиться
Читайте также:
 
Болдуин отказался от главной роли в фильме о Джокере В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль "Имидж государя, который вступается за обездоленных, дал трещину" В Минсоцполитики рассказали, как проходит подготовка к монетизации субсидий
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив