Женская сборная по баскетболу разгромила россиянок - ВИДЕО

В составе "сине-желтых" участие в матче приняли Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич, сообщает xsport.ua.

Всего на турнире наши девушки сыграли четыре матча, в которых добыли победы над Румынией и Россией, при этом уступив Франции и Венгрии. Такие результаты не позволили украинкам выйти в финал.

Как сообщал "УРА-Информ", 19-летний центральный защитник молодежной сборной Уругвая и клуба Бостон Ривер, Рональд Араухо, перешел в Барселону. Араухо заключил с "гранатовыми" пятилетний контракт.