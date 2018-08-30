Женская сборная по баскетболу разгромила россиянок - ВИДЕО

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 разгромила Россию на турнире в венгерском Дебрецене — 21:7.
В составе "сине-желтых" участие в матче приняли Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич, сообщает xsport.ua.
Всего на турнире наши девушки сыграли четыре матча, в которых добыли победы над Румынией и Россией, при этом уступив Франции и Венгрии. Такие результаты не позволили украинкам выйти в финал.
Как сообщал "УРА-Информ", 19-летний центральный защитник молодежной сборной Уругвая и клуба Бостон Ривер, Рональд Араухо, перешел в Барселону. Араухо заключил с "гранатовыми" пятилетний контракт.