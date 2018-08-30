Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов - ФОТО

Отмечается, что после матчей квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых сербская "Црвена Звезда", португальская "Бенфика" и голладский ПСВ обеспечили себе участие в групповом этапа турнира.

Так, команды будут разбиты на четыре корзины, будут разделены на восемь групп по четыре в каждой. Полный состав выглядит так:

Первая корзина – "Реал", "Атлетико", "Барселона" (все - Испания), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Локомотив" (Россия);

Вторая корзина – "Боруссия" (Германия, Дортмунд), "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Бенфика", "Порту" (оба - Португалия), "Шахтер" (Украина), "Наполи", "Рома" (оба - Италия);

Третья корзина – "Ливерпуль" (Англия), "Лион" (Франция), "Валенсия" (Испания), ЦСКА (Россия), "Шальке" (Германия), "Монако" (чемпионат Франции), "Аякс", ПСВ (оба – Нидерланды);

Четвертая корзина – "Црвена Звезда" (Сербия), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Хоффенхайм" (Германия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Интер" (Италия), АЕК (Греция).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Швеции, после прохода своей сборной в основную сетку Мундиаля, заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018. На пресс-конференции после заседания правительства министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявил, что шведский кабмин счел важным поддержать своих футболистов в России.