На ответный матч против РБ Лейпциг Заря едет с потерями

Так дома остались Дмитрий Хомченовский и Артем Громов, сообщает официальный сайт клуба.

Хомченовский не доиграл первый матч против Лейпцига, но после него главный тренер Юрий Вернидуб сказал, что у полузащитника нет травмы, а лишь небольшие судороги.

Артем Громов продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа, которое он получил в матче второго тура УПЛ против Александрии. Ранее сообщалось, что у него был шанс сыграть в ответном матче с Лейпцигом, но Юрий Вернидуб решил не брать с собой еще не набравшего нужных кондиций Громова.

Ответный матч между Зарей и Лейпцигом состоится 30 августа в 19:30.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" не смогло пройти амстердамский "Аякс" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.