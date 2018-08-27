17:15 27.08.2018 | Спорт | Новости
100202254:roman_z

"Галатасарай" хочет продать в "Динамо" своего полузащитника - ВИДЕО

Полузащитник "Галатасарая" Софиан Фегули может стать игроком киевского "Динамо", передает Fotospor.

На заседании правления турецкого клуба было решено продать Софиана Фегули.

По Фегули было решено обратиться к "Динамо", "Ренну" и "Олимпиакосу", которые ранее запрашивали "Галатасарай" о возможности трансфера.

Фегули в прошлом сезоне сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов. 28-летний алжирец ранее выступал за команды французского, испанского и английского чемпионатов.

Как сообщал "УРА-Информ", в стартовом поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" одержал победу над "коллегами" из ФК "Олимпик". Стоит отметить, что "Шахтер" имеет 15 очков и на три обгоняет киевское "Динамо" в борьбе за первое место. Однако у киевлян еще игра в запасе.


Поделиться
Читайте также:
 
Санкции как обоюдоострое оружие Застрявшие в Турции украинцы вернулись домой Макрон рассказал о проекте развития обороны ЕС Польские работодатели делают ставку на украинцев
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив