"Галатасарай" хочет продать в "Динамо" своего полузащитника - ВИДЕО

На заседании правления турецкого клуба было решено продать Софиана Фегули.

По Фегули было решено обратиться к "Динамо", "Ренну" и "Олимпиакосу", которые ранее запрашивали "Галатасарай" о возможности трансфера.

Фегули в прошлом сезоне сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов. 28-летний алжирец ранее выступал за команды французского, испанского и английского чемпионатов.

Как сообщал "УРА-Информ", в стартовом поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" одержал победу над "коллегами" из ФК "Олимпик". Стоит отметить, что "Шахтер" имеет 15 очков и на три обгоняет киевское "Динамо" в борьбе за первое место. Однако у киевлян еще игра в запасе.