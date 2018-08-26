Скоростная езда может грозить Дэвиду Бэкхэму уголовным делом

Сообщается, что известного футболиста обвиняют в превышении скорости. Полицейские Лондона зафиксировали передвижение автомобиль Бекхэма со скоростью 95 км/ч, хотя в столице разрешено ездить с максимально возможной скоростью в 65 км\ч.

Сейчас дело о нарушении правил дорожного движения уже рассматривается в суде. В случае, если служители Фемиды примут позитивной решение в пользу правоохранителей, Дэвид лишиться своих водительских прав, а также выплатит штраф в размере 1609 фунтов стерлингов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой.