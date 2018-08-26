12:37 26.08.2018 | Спорт | Новости
100202162:roman

"Ювентус" в стартовом поединке расправился с римским "Лацио"

В стартовом матче второго тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский "Ювентус" на своем стадионе разгромил ФК "Лацио". Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

В первом тайме гости несколько раз пытались создавать голевые моменты у ворот "старой синьоры", Сами Хедира несколько раз попал в штангу ворот Стракоша. Под конец первой половины матча отметился Миралему Пьянич, который из-за пределов штрафной на 30 минуте отрыл счет на табло.

Во втором тайме "хозяева" долго перебрасывали мяч с фланга на фланг, пока после прострела на дальнюю штангу отличиться Роналду среагировал его коллега Бернандески, который просто заколотил мяч в пустые ворота. 

По итогам встречи, туринцам удалось набрать 6 баллов, соперники же остались в минусе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полузащитник туринского " Ювентуса" Миралем Пьянич планирует в дальнейшем играть за бьянконери, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала". 


Поделиться
Читайте также:
 
В Австралии скоро появиться новый глава внешнеполитического ведомства Римо-католическая церковь не способна бороться с педофилией - ФОТО В столице ночью горело общежитие В Киеве иномарка протаранила фонарный столб - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив