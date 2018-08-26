"Ювентус" в стартовом поединке расправился с римским "Лацио"

В первом тайме гости несколько раз пытались создавать голевые моменты у ворот "старой синьоры", Сами Хедира несколько раз попал в штангу ворот Стракоша. Под конец первой половины матча отметился Миралему Пьянич, который из-за пределов штрафной на 30 минуте отрыл счет на табло.

Во втором тайме "хозяева" долго перебрасывали мяч с фланга на фланг, пока после прострела на дальнюю штангу отличиться Роналду среагировал его коллега Бернандески, который просто заколотил мяч в пустые ворота.

По итогам встречи, туринцам удалось набрать 6 баллов, соперники же остались в минусе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полузащитник туринского " Ювентуса" Миралем Пьянич планирует в дальнейшем играть за бьянконери, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".