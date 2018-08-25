07:00 25.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100202112:roman

Свитолина и Цуренко отправились покорять поля US Open

В США состоялась жеребьевка открытого чемпионата US Open для спортсменок старше 18-ти. Об этом говорится на официальном сайте турнира. 

Свитолина и Цуренко отправились покорять поля US Open

Первая ракетка Украины по результатам посева встретиться с 79-той ракеткой мира Сачи Викери из США. Стоит отметить, что до 2018 года лучшим выступлением Свитолиной на US Open является прошлогодний - четвертый круг соревнований, а затем вылет. 

В свою очередь, Леся Цуренко поборется с 38-м номером мира Элисон Ван Ейтванк из Бельгии. Обе спортсменки уже сыграли один очный матч еще в 2013-м, тогда выигрыш достался Цуренко. Единственная 18-летняя теннисистка - Даяна Ястремская проведет дебютный поединок в основных сетках турниров Большого Шлема с одной из победительниц квалификационного посева. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на соревнованиях в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко сможет вернутся в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации. 


Поделиться
Читайте также:
 
Меркель призывает лидеров Евросоюза к "немедленному реформированию" Американцы планируют водрузить еще один флаг на Луне Южноафриканская художница научилась рисовать вместе с муравьями - ФОТО Ученым удалось разработать "живой" протез человеческой руки
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив