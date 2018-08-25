Свитолина и Цуренко отправились покорять поля US Open

Первая ракетка Украины по результатам посева встретиться с 79-той ракеткой мира Сачи Викери из США. Стоит отметить, что до 2018 года лучшим выступлением Свитолиной на US Open является прошлогодний - четвертый круг соревнований, а затем вылет.

В свою очередь, Леся Цуренко поборется с 38-м номером мира Элисон Ван Ейтванк из Бельгии. Обе спортсменки уже сыграли один очный матч еще в 2013-м, тогда выигрыш достался Цуренко. Единственная 18-летняя теннисистка - Даяна Ястремская проведет дебютный поединок в основных сетках турниров Большого Шлема с одной из победительниц квалификационного посева.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на соревнованиях в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко сможет вернутся в топ-35 рейтинга Женской теннисной ассоциации.