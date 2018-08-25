10:53 25.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" без труда переиграл ФК "Олимпик" на выезде - ФОТО

В стартовом поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" одержал победу над "коллегами" из ФК "Олимпик". Об этом говорится на официальном сайте соревнований. 

В первом тайме На 17 и 18 минутах обе команды обменялись забитыми мячами. Последующие события развивались уже под диктовку "горняков". Сначала Марлос вместе с Исмаили разыграли мяч через Мораеса, но сопернику удалось отыграться благодаря мячу Пасича.

Во втором тайме прекрасный дубль в ворота соперника от Мораеса окончательно закрепил преимущество "оранжево-черных". Под конец игры Данченко сделал это в собственные ворота, а Мораес добил хет-трик. 

Стоит отметить, что "Шахтер" имеет 15 очков и на три обгоняет киевское "Динамо" в борьбе за первое место. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный директор ФК " Шахтер" Сергей Палкин дал несколько комментариев по поводу изменения состава команды.


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