"Шахтер" без труда переиграл ФК "Олимпик" на выезде - ФОТО

В первом тайме На 17 и 18 минутах обе команды обменялись забитыми мячами. Последующие события развивались уже под диктовку "горняков". Сначала Марлос вместе с Исмаили разыграли мяч через Мораеса, но сопернику удалось отыграться благодаря мячу Пасича.

Во втором тайме прекрасный дубль в ворота соперника от Мораеса окончательно закрепил преимущество "оранжево-черных". Под конец игры Данченко сделал это в собственные ворота, а Мораес добил хет-трик.

Стоит отметить, что "Шахтер" имеет 15 очков и на три обгоняет киевское "Динамо" в борьбе за первое место.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный директор ФК " Шахтер" Сергей Палкин дал несколько комментариев по поводу изменения состава команды.