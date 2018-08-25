Гвардиола обеспокоен "славянским" нравом Зинченко

Главный тренер английского "МанСити" Хосеп Гвардиола дал несколько комментариев по поводу тренировок полузащитника сборной Украины Александр Зинченко. Об этом передает AFP.
Во время одной из тренировок Зинченко "в шутку" поколотил своего коллегу, а саму "драку" записал на видео, которое затем попали в сеть. Коуч "горожан" неоднозначно отозвался о выходке украинце, посчитав, что Александру нужно определенное время, чтобы адаптироваться в обновленном составе команды.
"Пока Зинченко - наш игрок. Будем смотреть, что произойдет до конца месяца. Сейчас он тренируется с нами. И хотя его ситуация достаточно сложная, я поражен его профессионализмом и работой на тренировках", - подчеркнул Гвардиола.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в последний день трансферного окна в английской премьер лиге полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон, надеясь бороться за место в составе Манчестер Сити.