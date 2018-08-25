Гвардиола обеспокоен "славянским" нравом Зинченко

Во время одной из тренировок Зинченко "в шутку" поколотил своего коллегу, а саму "драку" записал на видео, которое затем попали в сеть. Коуч "горожан" неоднозначно отозвался о выходке украинце, посчитав, что Александру нужно определенное время, чтобы адаптироваться в обновленном составе команды.

"Пока Зинченко - наш игрок. Будем смотреть, что произойдет до конца месяца. Сейчас он тренируется с нами. И хотя его ситуация достаточно сложная, я поражен его профессионализмом и работой на тренировках", - подчеркнул Гвардиола.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в последний день трансферного окна в английской премьер лиге полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон, надеясь бороться за место в составе Манчестер Сити.