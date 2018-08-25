15:21 25.08.2018 | Спорт | Новости
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ФК "Бавария" в очередной раз подтвердила статус чемпионского клуба

Действующий чемпион Бундеслиги мюнхенская "Бавария" переиграла ФК "Хоффенхайм" в стартовом поединке. Об этом говорится на официальном сайте соревнований. 

ФК

В первом тайме при помощи подачи Киммо на Томаса Мюллера, который выиграл борьбу на втором этаже и успешно направил мяч в ворота соперника. Остальные минуты первой половины поединка прошли без особых происшествий.

Во втором тайме Салаи ворвался в штрафную и нанес удачный удар под дальнюю штангу. Победа мюнхенцам досталась только в заключительной 10-минутке. С заработанного пенальти отличился Роберт Левандовски, и Роббен, которые остановились на счете - 3:1.

Чемпионат Бундеслиги продолжится встречами: "Вердера" с "Ганновером", "Вольфсбурга" с "Шальке", "Герты" с "Нюрнбергом", "Фортуны" и "Аугсбурга", "Фрайбурга" и "Айнтрахта".

Как сообщалось в "УРА-Информ", немецкий "Шальке" пытается перехватить полузащитника мюнхенской " Баварии" Себастьяна Руди в РБ Лейпциг. 


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