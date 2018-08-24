15:12 24.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Заря в меньшинстве смогла сыграть в ничью с РБ Лейпциг

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская Заря принимала немецкий РБ Лейпциг. Эта команда накануне противостояния считалась очевидным фаворитом в этой паре.

Заря в меньшинстве смогла сыграть в ничью с РБ Лейпциг

С 17-й минуты Заря играла в меньшинстве после удаления полузащитника Богдана Леднева. Но несмотря на это на табло так и остался счет 0:0. Этот результат оставляет обеим командам равные шансы на выход в групповой этап Лиги Европы.

Ответная игра в Лейпциге 30 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", в среду пpoшли еще три первых мaтча плей-офф payндa Лиги чeмпиoнoв. Пpeдлaгaeм вaшeмy внимaнию иx peзyльтaты. Так дома "Аякс" уверенно переиграл киевское "Динамо" — 3:1. Швейцарский "Янг Бойз" сыграл в результативную ничью с загребским "Динaмo" — 1:1, а венгерский "Види" уступил дома греческому АЕК — 1:2.


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