Ломаченко получил новую престижную награду - ФОТО

Об этом сообщил промоутер Василия Ломаченко Эгис Климас выложив на своей странице в Instagram соответствующее фото.

Отметим, что поединок с Линаресом состоялся в мае этого года. Однако пояс The Ring украинец получил лишь сейчас. Пояс журнала The Ring вручается с 1922 года. После вручения его Ломаченко теперь им владеют восемь боксеров в разных весовых категориях.

Кроме того, среди призеров еще один украинец — Александр Усик. Летом он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.