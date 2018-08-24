14:55 24.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко получил новую престижную награду - ФОТО

Авторитетный журнал The Ring вручил украинскому боксеру Василию Ломаченку чемпионский пояс за победу над Хорхе Линаресом в титульном бою за чемпионство мира в легком весе.

Ломаченко получил новую престижную награду - ФОТО

Об этом сообщил промоутер Василия Ломаченко Эгис Климас выложив на своей странице в Instagram соответствующее фото.

Отметим, что поединок с Линаресом состоялся в мае этого года. Однако пояс The Ring украинец получил лишь сейчас. Пояс журнала The Ring вручается с 1922 года. После вручения его Ломаченко теперь им владеют восемь боксеров в разных весовых категориях.

Кроме того, среди призеров еще один украинец — Александр Усик. Летом он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.


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