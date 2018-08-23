17:15 23.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сегодня "Заря" сыграет с "РБ Лейпциг" в Лиге Европы

Вторая надежда украинского футбола в раунде плей-офф еврокубков луганская "Заря" сегодня, 23 августа, в 21.30 по Киеву сыграет в Запорожье на "Славутич-Арене свой первый матч против немецкого "РБ Лейпцига".

Сегодня

Матч рассудит француз Бенуа Бастьен. Транслировать поединок будет телеканал 2+2.

После вчерашнего поражения "Динамо" в Амстердаме украинские болельщики будут усиленно жаждать положительного результата от луганчан. Для этого есть вполне реальные предпосылки, ведь "Заря" в предыдущем раунде квалификации уже смогла приятно удивить, выбив из ЛЕ, откровенно говоря, более сильную Брагу.

Как сообщал "УРА-Информ", в среду пpoшли еще три первых мaтча плей-офф payндa Лиги чeмпиoнoв. Пpeдлaгaeм вaшeмy внимaнию иx peзyльтaты. Так дома "Аякс" уверенно переиграл киевское "Динамо" — 3:1. Швейцарский "Янг Бойз" сыграл в результативную ничью с загребским "Динaмo" — 1:1, а венгерский "Види" уступил дома греческому АЕК — 1:2.


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