Реал все еще надеется подписать нападающего ПСЖ

"Сливочные" ожидают решения Европейской футбольной ассоциации, согласно которому ПСЖ может быть обязан продать одного из своих игроков для соответствия требованиям финансового fair-play.

Ожидается, что решение будет вынесено 30 августа.

В понедельник ПСЖ должен заплатить Монако 180 млн евро за Килиана Мбаппе, которого арендовал в прошлом году. В случае наложения санкции на парижан не исключен вариант, при котором нападающий вообще может вернуться в Монако. Реал занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием ситуации.

Как сообщал "УРА-Информ", руководство мадридского клуба активно ищет замену Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус".