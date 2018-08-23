14:31 23.08.2018 | Спорт | Новости
100202007:roman_z

Реал все еще надеется подписать нападающего ПСЖ

Реал все еще надеется подписать одного из лидеров ПСЖ Килиана Мбаппе.

Реал все еще надеется подписать нападающего ПСЖ

"Сливочные" ожидают решения Европейской футбольной ассоциации, согласно которому ПСЖ может быть обязан продать одного из своих игроков для соответствия требованиям финансового fair-play.

Ожидается, что решение будет вынесено 30 августа.

В понедельник ПСЖ должен заплатить Монако 180 млн евро за Килиана Мбаппе, которого арендовал в прошлом году. В случае наложения санкции на парижан не исключен вариант, при котором нападающий вообще может вернуться в Монако. Реал занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием ситуации.

Как сообщал "УРА-Информ", руководство мадридского клуба активно ищет замену Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус".


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ ожидает сохранения дефляции в августе Эксклюзив: "Несколько коротких отпусков значительно повысят работоспособность", – О.Долгова Украинцам пояснили, как будут работать банки и почта на День Независимости США выделит Украине деньги на техническую помощь
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив