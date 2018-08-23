Реал все еще надеется подписать нападающего ПСЖ

Реал все еще надеется подписать одного из лидеров ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Сливочные" ожидают решения Европейской футбольной ассоциации, согласно которому ПСЖ может быть обязан продать одного из своих игроков для соответствия требованиям финансового fair-play.
Ожидается, что решение будет вынесено 30 августа.
В понедельник ПСЖ должен заплатить Монако 180 млн евро за Килиана Мбаппе, которого арендовал в прошлом году. В случае наложения санкции на парижан не исключен вариант, при котором нападающий вообще может вернуться в Монако. Реал занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием ситуации.
Как сообщал "УРА-Информ", руководство мадридского клуба активно ищет замену Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус".