В матче "Аякс" - "Динамо" букмекеры ставят на голландцев

Букмекеры предлагают поставить на победу "Аякса" за 1.61. Шансы "Динамо" на победу оценены коэффициентом 5.90. Поставить на ничью можно за 3.90.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.10, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.03.

Как сообщал "УРА-Информ", УЕФА рассматривает введение системы видеоповторов уже в нынешнем еврокубковом сезоне. Об этом сообщает The Times. По информации издания, существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.