16:57 22.08.2018 | Спорт | Новости
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В матче "Аякс" - "Динамо" букмекеры ставят на голландцев

Букмекеры назвали фаворита первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аякс" — "Динамо". Начало встречи 22 августа 2018 года в 22:00 по киевскому времени.

В матче

Букмекеры предлагают поставить на победу "Аякса" за 1.61. Шансы "Динамо" на победу оценены коэффициентом 5.90. Поставить на ничью можно за 3.90.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.10, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.03.

Как сообщал "УРА-Информ", УЕФА рассматривает введение системы видеоповторов уже в нынешнем еврокубковом сезоне. Об этом сообщает The Times. По информации издания, существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.


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