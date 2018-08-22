УЕФА планирует ввести видеоповторы уже в этом сезоне

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.

Следующим шагом УЕФА по внедрению системы видеоповторов может стать ее использование на чемпионате Европы-2020.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" сообщило, что команда будет полностью лицензирована в новой части футбольного симулятора FIFA 19. EA Sports получила полную лицензию клуба: в игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов. Динамовские болельщики смогут играть родной командой во всех игровых режимах в FIFA. Также в этом году в FIFA 19 Ultimate Team каждый сможет выбрать эмблему и игровую форму "Динамо", покупать к своей виртуальной команде динамовцев.