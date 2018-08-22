Ребров возглавил венгерский клуб

Срок контракта украинского специалиста пока не разглашается, однако Ребров уже поблагодарил руководство клуба за доверие и предоставленную возможность. Ранее сообщалось, что Ребров станет наставником Ференцвароша, а СМИ уже обнародовали ассистентов экс-тренера Динамо в новом клубе.

Украинец отметил работу своего предшественника Томаса Долля, который покинул клуб накануне и рассказал, что согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба.

Как сообщал "УРА-Информ", футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии принял решение отстранить от должности главного тренера, украинца Сергея Реброва. Об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба в своем микроблоге в Twitter. По их мнению, Ребров не выполнил главную задачу на сезон. В частности, он не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии, хоть и вывел команду в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.