Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон

Однако ни в одном из трех матчей сезона тренер Хосеп Гвардиола не внес украинца даже в заявку на игру, поэтому футболисту нужно искать новую команду. Известно, что на Зинченко претендуют французская Жирона и испанский Бетис, а игрок сейчас ждет решение клуба.

Если Жирона, являющаяся клубом-партнером Сити, готова оформить аренду, то Бетис не против приобрести исполнителя. Именно Бетис считается сейчас главным претендентом на Зинченко, сообщает sevilla.abc.es.

При этом ранее сообщалось, что Бетису игрок нужен в качестве левого защитника, где Зинченко начали наигрывать в прошлом сезоне. В сборной Украины Александр выступает на родной позиции в центре поля.

У сторон есть время до конца августа, когда в Испании закроется трансферное окно.

Как сообщал "УРА-Информ", нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", в матче против "Ризеспора" заработал удаление за неспортивное поведение. На последней минуте первого тайма 33-летний украинец получил прямую красную карточку за плевок в соперника.