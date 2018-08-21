Украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате по плаванью

Украинские спортсмены завоевали 106 медалей, среди них 33 золотые, 44 серебряные и 29 бронзовых, и уже второй раз подряд стали чемпионами Европы.

Соревнования, в которых принимали участие около 500 спортсменов из 40 стран, состоялись в Дублине.

Второй после Украины по медальном зачете стала команда Италии с 74 наградами, третьей стала Великобритания с 55 медалями.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейская лига плавания выбрала украинскую столицу местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины. Соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта Лико. Ориентировочная дата проведения международных соревнований - август следующего года.