"Севилья" намерена купить игрока "Шахтера"

Как отмечается, таким образом испанский клуб хочет закрыть проблемную позицию вингера. Помимо Тайсона кандидатом на вакантное место является Мбайе Ньянг из "Торино", права на которого принадлежат "Милану".

Ранее уже сообщалось, что Тайсоном была заинтересована римская "Рома" и даже провела переговоры с полузащитником.

Стоит доавить, что в составе "Шахтера" Тайсон выступает с 2013 года, за это время бразилец сыграл за "горняков" 122 игры и отличился 23 раза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард сборной Бразилии Неймар считает, что "Пари Сен-Жермен" не стоило отдавать 222 млн евро за трансфер футболиста. По его словам, огромная сумма отступных и бонусов создает очень большое давление на игрока, ведь никто ранее в истории не покупался за такую рекордную сумму.