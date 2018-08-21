11:19 21.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100201822:nastya

"Севилья" намерена купить игрока "Шахтера"

Полузащитником донецкого "Шахтера" Тайсоном заинтересовалась испанская "Севилья". Об этом сообщает портал Transfermarketweb.com.

Как отмечается, таким образом испанский клуб хочет закрыть проблемную позицию вингера. Помимо Тайсона кандидатом на вакантное место является Мбайе Ньянг из "Торино", права на которого принадлежат "Милану".

Ранее уже сообщалось, что Тайсоном была заинтересована римская "Рома" и даже провела переговоры с полузащитником.

Стоит доавить, что в составе "Шахтера" Тайсон выступает с 2013 года, за это время бразилец сыграл за "горняков" 122 игры и отличился 23 раза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард сборной Бразилии Неймар считает, что "Пари Сен-Жермен" не стоило отдавать 222 млн евро за трансфер футболиста. По его словам, огромная сумма отступных и бонусов создает очень большое давление на игрока, ведь никто ранее в истории не покупался за такую рекордную сумму.


Поделиться
Читайте также:
 
MTV определил победителей Video Music Awards 2018 - ВИДЕО "Динамо" поехало на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Из-за спецоперации по борьбе с преступностью в Рио-де-Жанейро погибло десятки человек В Украине испытали авиационную ракету Оскол - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив