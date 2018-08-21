Динамо прибыло на матч с Аяксом

После перелета, который продолжался примерно 3 часа, футболисты отправились в отель затем в 19:30 пройдет предматчевая пресс-конференция и тренировка команды.

Главный тренер взял в Амстердам 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на игру. Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".