"Динамо" поехало на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщается на сайте команды, в составе делегации - 21 футболист, 18 из которых попадут в заявку на матч.

Отмечается, что в команду вошли вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков; Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский; Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин

Стоит отметить, что столице остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", киевское "Динамо" сообщило, что команда будет полностью лицензирована в новой части футбольного симулятора FIFA 19. EA Sports получила полную лицензию клуба: в игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов.