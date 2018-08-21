10:45 21.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100201820:nastya

"Динамо" поехало на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня 21 августа киевское "Динамо" отправилось в Амстердам на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного "Аякса".

Как сообщается на сайте команды, в составе делегации - 21 футболист, 18 из которых попадут в заявку на матч.

Отмечается, что в команду вошли вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков; Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский; Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин

Стоит отметить, что столице остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", киевское "Динамо" сообщило, что команда будет полностью лицензирована в новой части футбольного симулятора FIFA 19. EA Sports получила полную лицензию клуба: в игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов.


Поделиться
Читайте также:
 
Из-за спецоперации по борьбе с преступностью в Рио-де-Жанейро погибло десятки человек В Украине испытали авиационную ракету Оскол - ФОТО Валерий Меладзе попросил Грузию о гражданстве По Кабулу нанесли ракетный удар во время выступления президента
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив