Украинский футболист плюнул в соперника в чемпионате Турции

Об этом сообщает football.ua. На последней минуте первого тайма 33-летний украинец получил прямую красную карточку за плевок в соперника.

Селезнева удалили с поля после просмотра видеоповтора.

Матч закончился со счетом 1:1.

Как сообщал "УРА-Информ", в центральном туре второго тура Английской Премьер-лиги состоялся матч ФК "Челси" и "Арсенала". Об этом говорится на официальном сайте чемпионата.