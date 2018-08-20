12:30 20.08.2018 | Спорт | Новости
100201757:roman_z

Украинский футболист плюнул в соперника в чемпионате Турции

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", в матче против "Ризеспора" заработал удаление за неспортивное поведение.

Украинский футболист плюнул в соперника в чемпионате Турции

Об этом сообщает football.ua. На последней минуте первого тайма 33-летний украинец получил прямую красную карточку за плевок в соперника.

Селезнева удалили с поля после просмотра видеоповтора.

Матч закончился со счетом 1:1.

Как сообщал "УРА-Информ", в центральном туре второго тура Английской Премьер-лиги состоялся матч ФК "Челси" и "Арсенала". Об этом говорится на официальном сайте чемпионата. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Афганистане силы безопасности освободили 149 заложников КНДР согласилась на международную авиаинспекцию Счета большой газовой компании Украины арестовали В России посадили мужчину за надуманный экстремизм
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив