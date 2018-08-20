09:58 20.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские паралимпийцы выиграли медальный зачет ЧЕ по плаванию - ФОТО

Сборная Украины вернулась после чемпионат Европы с призами, который проходил с 13 по 19 августа в Дублине, параолимпийцам удалось выиграть первое место.

Украинские паралимпийцы выиграли медальный зачет ЧЕ по плаванию - ФОТО

Об этом сообщает tribuna.com.

Отмечается, что в активе национальной команды 106 медалей, из которых 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых. Это лучший результат среди всех команд на чемпионате Европы.

В медальный зачет вошли десять стран: Украина, Италия, Великобритания, Голландия, Испания, Беларусь, Германия, Греция, Польша, Израиль.

Наибольшее количество медалей Украине принесли Елизавета Мерешко (5 золотых и 3 серебряные), Ярослав Денисенко (5 золота и 2 серебра), Максим Крипак (4 золота и 3 серебра).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград.


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