Украинские паралимпийцы выиграли медальный зачет ЧЕ по плаванию - ФОТО

Об этом сообщает tribuna.com.

Отмечается, что в активе национальной команды 106 медалей, из которых 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых. Это лучший результат среди всех команд на чемпионате Европы.

В медальный зачет вошли десять стран: Украина, Италия, Великобритания, Голландия, Испания, Беларусь, Германия, Греция, Польша, Израиль.

Наибольшее количество медалей Украине принесли Елизавета Мерешко (5 золотых и 3 серебряные), Ярослав Денисенко (5 золота и 2 серебра), Максим Крипак (4 золота и 3 серебра).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сборная Украины заняла восьмое место в медальном зачете на первом чемпионате Европы по летним видам спорта. Также в составе украинской команды есть 13 серебряных и пять бронзовых наград.