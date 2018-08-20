Украинские легкоатлеты завоевали четыре золотые медали на турнире в Естонии

Украинские спортсмены завоевали 4 "золота" на легкоатлетическом турнире в Пярну (Эстония), который проходил 19 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Александр Соколов выиграл забег на 100 м, его время - 10,40 с. В беге на 300 м Алексей Поздняков завоевал "серебро" с результатом 33,93 с.

Татьяна Мельник оформила золотой дубль. Она выиграла 300 м (37,10 с) и совершенно нетипичные для себя 100 м (11,68 с). Правда, на 100-метровке ветер превышал допустимую норму - +2,1 м / с. Эти же дистанции преодолевала и Анастасия Брызгина. Она показала второй (39,17 с) и третий (12,19 с) результаты соответственно.

Кристина Гришутина с результатом 6,61 м выиграла соревнования по прыжкам в длину.

На соревнованиях в Гетеборге (Швеция) 18 августа Анна Красуцкая завоевала "бронзу". Украинка замкнула первую тройку по тройному прыжку с результатом 13,73 м.