Цуренко вошла в десятку лучших в рейтинге WTA

На официальном сайте организации была опубликована обновленная версия турнира.

Отмечается, что в США украинка провела свой второй в карьере поединок 1/4 на турнирах WTA Premier 5, где разгромила ракетку после матча с лидером рейтинга Симоной Халеп.

В основной сетке в Цинциннати также выступила Элина Свитолина, которая как и Цуренко, выбыла из борьбы после четвертьфинала, проиграв будущей чемпионке Кики Бертенс.

Стоит добавить, что первая ракетка Украины сохранила за собой седьмую строчку в рейтинге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины и 37 номер мирового рейтинга Леся Цуренко не смогла доиграть четвертьфинальный поединок травяного турнира в Бирмингеме.