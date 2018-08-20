12:51 20.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно имя лучшего игрока 5-го тура УПЛ

Завершился очередной тур украинской Премьер-лиги.

Стало известно имя лучшего игрока 5-го тура УПЛ

По традиции эксперты подводят итоги и определяют, кто из игроков был лучше. По результатам 5-го тура лидером рейтинга стал полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков. Он на один голос опередил нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.

В состав экспертного совета входят Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Отметим, что в матче против «Александрии» именно гол Цыганкова принес киевлянам победу.

Как сообщал "УРА-Информ", третий раунд Лиги Европы по футболу завершился 16 августа. По его результатам стали известны все пары, которые будут бороться за выход в групповой турнир. Луганская "Заря" сразится с немецкими "РБ Лейпциг". 


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