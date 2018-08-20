Киевское "Динамо" наконец то появится в популярном спортивном симуляторе

EA Sports получила полную лицензию клуба: в игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов.

Динамовские болельщики смогут играть родной командой во всех игровых режимах в FIFA. Также в этом году в FIFA 19 Ultimate Team каждый сможет выбрать эмблему и игровую форму "Динамо", покупать к своей виртуальной команде динамовцев.

FIFA 19 поступит в продажу 28 сентября 2018 в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".