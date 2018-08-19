02:00 19.08.2018 | Спорт | Новости
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Макгрегор-Нурмагомедов: поединок норовит собрать рекордное количество любителей боев без правил

Билеты на UFC 229, в котором будут сражаться россиянин Хабиба Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегора были распроданы за 2 минуты. Об этом передает Dublin Live.

Макгрегор-Нурмагомедов: поединок норовит собрать рекордное количество любителей боев без правил

Сообщается, что билеты, вероятно, остались только у перекупщиков в очень ограниченном количестве, так как более, чем 5 билетов на руки одному человеку не выдавали. 

Стоит отметить, что россиянин на сегодняшний день не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Хабиб владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

Его соперник - Конор Макгрего, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе имеет лишь 21 победу. Для ирландца этот поединок будет принципиально важным, так как, как он сам утверждает, Хабиб оскорбил "его морально и задел самолюбие его нации".

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад всемирно известный боец UFC Конор Макгрегор напал на боксерский автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.


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