13:43 19.08.2018 | Спорт | Новости
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ФК "Челси" без труда одержал победу над лондонским "Арсеналом"

В центральном туре второго тура Английской Премьер-лиги состоялся матч ФК "Челси" и "Арсенала". Об этом говорится на официальном сайте чемпионата. 

ФК

В первом тайме хозяева поля поймали защиту "канониров" в контрвыпад, когда Алонсо ассистировал Педро. Второй мяч удалось забить благодаря хорошему пасу от Аспиликуэта, который обернулся взятием ворот Мората.

Во втором тайме Азар прострелил на ближнюю штангу, мяч подхватил его коллега Маркос Алонсо, который отправил мяч между ног Петеру Чеху. Однако, гостям в короткие 5-ть минут удалось сравнять счет до ничьи - забивали Мхитарян и Ивоби.

Общий счет встречи - 3:2. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно голкипер "Атлетико" Кепа Аррисабалага перешел в Челси за 80 млн евро, что стало самым дорогим трансфером вратаря в истории футбола. 


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