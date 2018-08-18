06:00 18.08.2018 | Спорт | Новости
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Свитолина продолжает покорять поля в Цинциннати

Элин Свитолина успешно расправилась в поединке 1/8 финала теннисных соревнований категории WTA Premier 5 с фавориткой американского турнира. Об этом говорится на официальном сайте соревнований. 

Свитолина продолжает покорять поля в Цинциннати

Оба сэта выдались очень сложными для обеих спортсменок. Ври результате 4:5 Свитолина на чужой подаче сыграла на опыте и записала ее в свой актив - 6:4, при этом украинка продемонстрировала удивительную выносливость, выдав свои подачи в "плюс". 

Второй сет прошел за схожим сценарием - под окончания украинка совершила брейк и вырвала победу со счетом - 6:4. Стоит отметить, что многие букмекеры пророчили победу Аманде Анисимовой, коэффициент на американку перед началом встречи составлял 1.9.

Теперь нашей соотечественнице предстоит сразиться с победительницей пары Анна Контавейт с Эстонии и Кики Бертенс из Нидерландов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в американском городе Цинциннати с призовым фондом 2,875 млн. долларов.


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