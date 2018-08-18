05:00 18.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко показал свое первый зал, где начинал боксировать - ФОТО

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал своим подписчикам в Instagram свой первый спортзал, откуда началась его любовь к боксу.

Ломаченко показал свое первый зал, где начинал боксировать - ФОТО

Боксер провел в подвальное помещение и показал инвентарь, а также место, где был расположен ринг.

Также Ломаченко рассказал, как любил заниматся в детстве прыжками в воду.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию. 


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