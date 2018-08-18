Ломаченко показал свое первый зал, где начинал боксировать - ФОТО

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал своим подписчикам в Instagram свой первый спортзал, откуда началась его любовь к боксу.
Боксер провел в подвальное помещение и показал инвентарь, а также место, где был расположен ринг.
Также Ломаченко рассказал, как любил заниматся в детстве прыжками в воду.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.