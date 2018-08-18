17:23 18.08.2018 | Общество | Новости
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Брата Лионеля Месси приговорили к тюремному заключению

Брат звездного футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси может ненадолго оказаться за решеткой. Об этом передает La Capital.

Брата Лионеля Месси приговорили к тюремному заключению

Испанские правоохранители обвиняют Матиаса в незаконном хранении огнестрельного оружия разного калибра. Над родственником знаменитого форварда уже состоялся суд. Его приговорили к 30 месяцам тюрьмы. Однако присяжные сразу же заменили реальный приговор и заключение под стражу, только общественными работами по заверению с прокурорами. 

Стоит отметить, что Лео уже не первый раз вытягивает своего брата из криминальных ситуацией. Так, Матиас, который уже не первый раз имеет проблемы с законом. В 2008-м он был арестован за незаконное хранение оружия.

Второй случай был зафиксирован в 2015-м, тогда он был приговорен к испытательному сроку за незаконное хранение охотничьего ружья. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сесть в тюрьму. Португальской звезде инкриминируют неуплату налогов в период игры за "Реал". 


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