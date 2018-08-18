Брата Лионеля Месси приговорили к тюремному заключению

Испанские правоохранители обвиняют Матиаса в незаконном хранении огнестрельного оружия разного калибра. Над родственником знаменитого форварда уже состоялся суд. Его приговорили к 30 месяцам тюрьмы. Однако присяжные сразу же заменили реальный приговор и заключение под стражу, только общественными работами по заверению с прокурорами.

Стоит отметить, что Лео уже не первый раз вытягивает своего брата из криминальных ситуацией. Так, Матиас, который уже не первый раз имеет проблемы с законом. В 2008-м он был арестован за незаконное хранение оружия.

Второй случай был зафиксирован в 2015-м, тогда он был приговорен к испытательному сроку за незаконное хранение охотничьего ружья.

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