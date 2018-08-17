Украинские спортсмены решили, кто из них поедет летом в Чехию кататься на лыжах

Женская и мужская сборные Украины по биатлону определились с составом на летний чемпионат мира, который состоится в чешском Нове Место с 22 по 26 августа.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Состав сборной Украины по биатлону:
Женщины: Юлия Журавок, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко.
Мужчины: Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Труш (запасной).
На летнем чемпионате мира-2018 по биатлону также примут участие и юниорские сборные. Всего ожидается участие около 250 биатлонистов из 28 стран.
Как сообщал "УРА-Информ", вторая ракетка Украины Леся Цуренко, неожиданно для всех, обыграла действующую чемпионку во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати.