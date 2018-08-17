Украинские спортсмены решили, кто из них поедет летом в Чехию кататься на лыжах

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Состав сборной Украины по биатлону:

Женщины: Юлия Журавок, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко.

Мужчины: Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Труш (запасной).

На летнем чемпионате мира-2018 по биатлону также примут участие и юниорские сборные. Всего ожидается участие около 250 биатлонистов из 28 стран.

Как сообщал "УРА-Информ", вторая ракетка Украины Леся Цуренко, неожиданно для всех, обыграла действующую чемпионку во втором круге престижного теннисного турнира WTA в Цинциннати.